Luci, serpentone di bus in via Ligea: folla nella villa comunale e sul Corso

Domenica da record per Luci d’Artista. Come previsto ben 172 bus turistici sono giunti in città con a bordo centinaia e centinaia di visitatori incuriosità dalle nuove luminarie salernitane. Un lungo serpentone di autobus si è formato, fin dalle prime ore del pomeriggio, in via Ligea e nei pressi della spiaggia della Baia. Li, in tanti, sono scesi per recarsi nel centro del capoluogo ed assistere all’accensione delle opere luminose.

Folla per le luminarie

Anche oggi, come ieri, è stata presa completamente d’assalto la villa comunale. Bagno di folla anche in via Mercanti, via Roma, Piazza Portanova, Piazza Flavio Gioia e su Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Ferrovia. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare, in particolare su Corso Garibaldi e lungo le strade adiacenti.