Luci d'Artista 2018, l'accensione il 9 novembre: ecco quanto costano

E’ iniziato il conto alla rovescia per Luci d’Artista, arrivata alla tredicesima edizione. In questi giorni gli operai sono a lavoro per installare le opere luminose che, a quanto pare, quest’anno verranno “accese” il 9 novembre alla presenza del sindaco Enzo Napoli e del governatore Vincenzo De Luca; mentre lo spegnimento è invece previsto per il 20 gennaio 2019.

Il costo e il montaggio

Il costo di questa edizione è di 2 milioni e mezzo di euro, quasi interamente coperti dalla Regione Campania. La società “Blanchere Illumination” ha dato in subappalto il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione ad una ditta di Caserta.

I nuovi siti di copertura luminosa sono sette. Le opere luminose saranno allestite anche in Largo Montone, ai Giardini della Minerva, in Via Arce - Via Velia, in Via Diaz - Quaranta - Manzo; in Piazza Conforti, in Piazza della Concordia e in Piazza Plebiscito. Quest'ultime vanno a integrarsi sul percorso consolidato delle luminarie a Salerno. Nei prossimi giorni, la Blachere Illumination Societé Par Actions Simplifiée partirà con le installazioni delle luminarie negli altri 25 punti focali di Salerno. Eccoli: nella Villa comunale; nel Centro Storico; in Piazza Sedile del Campo; in Piazza Portanova; in Piazza Flavio Gioia; nell’area antistante Duomo; in Piazza S. Agostino; al Corso Vittorio Emanuele; in Piazza Vittorio Veneto; in 10 Piazza Caduti di Brescia; in Piazza Gian Camillo Gloriosi; in Piazza Monsignor Grasso; sul Lungomare Trieste - Scogliera a Mare; sull’arenile S. Teresa; in Via Scillato - La Grotta; in Piazza Cavour - Opera Waves/Onde; in via Roma; in Via Del Carmine e Via Dei Principati; in Via Trento, Via Posidonia, Via Torrione e Corso Garibaldi; in Via Porto; in via Settimio Mobilio; in via Luigi Guercio; in via F.P. Volpe e Via Nizza; in Piazza Casalbore e Via Conforti e in Via Ventimiglia e Via Madonna di Fatima.