Luci d'Artista, spuntano una mega onda blu a Piazza Sant'Agostino e un tritone alla "Rotonda"

Prosegue senza sosta il montaggio delle Luci d’Artista a Salerno. A quattro giorni dall’inaugurazione della nuova edizione, spuntano nuovi corpi luminosi nel centro cittadino.

Le novità

In Piazza Sant'Agostino, ad esempio, è in fase di montaggio una mega Onda Blu con degli effetti in movimento che simulano il mare; in Piazza Flavio Gioia, conosciuta come La Rotonda, si sta montando la struttura che dovrà sorreggere il Tempio di Paestum e anche il Tritone che sarà posizionato su una carrozza. A notare le ultime novità è il fotografo Antonio Capuano.

Gli altri corpi luminosi

Nei giorni scorsi un dolce orsacchiotto gigante è spuntato a Torrione, mentre altre creature marine si accingono ad arricchire l'acquario della villa comunale; le fiabe, invece, “invaderanno” la zona orientale del capoluogo.

Prove tecniche >> Ecco il video

Gallery