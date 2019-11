Luci d'Artista, gli operai al lavoro per illuminare la spiaggia Santa Teresa

Dopo l’inaugurazione di venerdì sera di Luci d’Artista, prosegue senza sosta il lavoro degli operai per completare l’allestimento dei corpi luminosi in altre zone del centro di Salerno.

La curiosità

Oggi (come mostrano le foto di Antonio Capuano) gli addetti si sono recati sulla spiaggia di Santa Teresa che, anche quest’anno, sarà illuminata. E, in particolare, lo saranno le palme che fanno da cornice all’arenile. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli.

