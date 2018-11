Luci d'Artista, in Prefettura si è svolto il Comitato per l'ordine pubblico

L'inaugurazione di Luci d'Artista è in programma il 9 novembre e Salerno sarà invasa da migliaia di persone, ha assunto ormai dimensioni sovralocali, è di caratura nazionale. Il piano sicurezza sarà adeguato alle proporzioni dell'evento.

Il summit

Stamattina in Prefettura è stato convocato il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. E' stato definito il piano viabilità e sicurezza per la gestione delle criticità durante il lungo periodo di accensione delle luminarie e non solo in occasione dell'inaugurazione. Erano presenti anche il comandante dei vigili urbani Elvira Cantarella e l'assessore comunale alla mobilità, Mimmo De Maio.

Il primo esame

Dell'evento Luci d'Artista e della gestione delle criticità ha parlato anche il dottore Marcello Castello, il nuovo Capo della Squadra Mobile presentato stamattina in Questura. "Luci d'Artista è un evento nazionale che attira in città tante persone - ha detto - Vigileremo e monitoreremo soprattutto le zone particolarmente congestionate per contrastare i reati predatori, come scippi e rapine", ha concluso il Dirigente della Squadra Mobile.“