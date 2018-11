Pienone a Salerno per le Luci: ressa alla villa comunale, traffico in via Roma

Nuovo pienone per le Luci d’Artista. Dopo il boom di presenze di sabato sera, anche oggi innumerevoli salernitani e visitatori hanno preso d’assalto la villa comunale e le altre location del centro cittadino. Ad entusiasmare grandi e piccini, in particolare, gli effetti nuovi delle luci, sempre in movimento e con varie sfumature di colore.

Il caos

Ressa, in particolare, dentro l’area verde di via Roma, dov’è allestito l’acquario luminoso, dove si registra la più alta presenza di persone. File di curiosi anche al Tempio di Nettuno di piazza Flavio Gioia, nei Mercanti e su Corso Vittorio Emanuele.

La mobilità

Non mancano i disagi alla viabilità. Lunghe file di auto si sono formate, in particolare, in Corso Garibaldi e via Roma.