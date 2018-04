Ricorso al Tar per Luci d'Artista e andamento dehors: ecco le novità

"Blacher Illumination o Iren per noi non fa differenza. La cosa importante è che l'evento Luci d'Artista prosegua". Lo ha detto il sindaco Enzo Napoli, commentando la recente sentenza del Tar che ha accolto la tesi del colosso francese Blachere che contestava la gara con cui il Comune capoluogo aveva affidato alla holding Iren di Torino l’edizione 2018 delle luminarie.

La replica

"Stiamo leggendo le carte - ha detto il sindaco Napoli -. Il Tar ha fatto una valutazione che non espone l'amministrazione a rischi di rimborso spese. E' entrata nel merito della finalità. Per noi che la faccia Tizio o Caio non interessa. A noi interessa solo che si faccia. Si va avanti con la preparazione in ogni caso, perché abbiamo tempi strettissimi per la realizzazione delle opere".

Dehors

Il sindaco ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione della Fiera del Crocifisso Ritrovato. Il primo cittadino era accompagnato dall'assessore comunale al commercio Dario Loffredo che, invece, si è soffermato sui dehors e sui risultati ottenuti. "Qualcuno pensava che potessimo favorire le strutture chiuse. Invece l'83% degli esercenti ha preferito solo tavoli e sedie. Abbiamo fatto sconti importanti rivolti a chi sceglieva questa opzione, abbiamo consentito di pagare un canone mensile. Per quanto riguarda il recupero di somme evase per occupazione di suolo pubblico, siamo già a 700mila euro, rispetto ai 590mila euro dello scorso anno".