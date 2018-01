Luci d'Artista: albero di Natale acceso fino al 14 gennaio

Contrordine: il Comune di Salerno comunica che "a grande richiesta", dopo il pienone dell'Epifania, l'albero di Piazza Portanova resterà acceso per un'altra settimana, fino al 14 gennaio. "Dopo il successo di presenze nel primo week-end dei saldi prosegue Luci d'Artista Salerno fino a tutta domenica 21 gennaio. Tutte le fantastiche installazioni del centro e della zona orientale continueranno ad illuminare strade, piazze e parchi tra animali, miti del Mediterraneo e creature del mare. Resterà acceso, a grande richiesta, ancora per un'altra settimana fino a tutta domenica 14 gennaio il maxi albero di Natale in Piazza Portanova. La magia del Natale a Salerno continua per augurare un anno luminoso a tutti i visitatori ".