Luci d'Artista: l'assessore Loffredo annuncia alcune novità

"Dai festeggiamenti in onore di San Matteo alla programmazione di Luci d'Artista, il passo è sempre brevissimo. Siamo in pieno fermento, in piena attività". La macchina organizzativa, a Palazzo di Città, ha già scaldato i motori e Dario Loffredo, assessore al commercio, stamattina ha aggiunto: "I chilometri di luminarie saranno tutti nuoivi. Avremo contenuti culturali molto alti, concerti, manifestazioni e mostre di grande spessore".

Il percorso

Le luci saranno presenti anche a Largo Montone, nel centro storico di Salerno, e ai Giardini della Minerva. All'appello, secondo indiscrezioni, non mancherebbero via Arce e via Velia, via Diaz, via Quaranta e via Manzo.