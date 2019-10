Luci d'Artista 2019/20, il Comune stanzia 50mila euro per la sicurezza

49mila352 euro, di cui 39mila 800 euro per interventi e 796 per spese tecniche. E’ questa la cifra stanziata dal Comune di Salerno per garantire la sicurezza durante la nuova edizione di “Luci d’Artista” a Salerno. Il servizio sarà affidato ad una società esterna, che collaborerà in sinergia con i vigili urbani e le altre forze dell’ordine, per mantenere l’ordine pubblico nel corso dei tre mesi della manifestazione che – secondo il Ministero dell’Interno – ha “un profilo di rischio elevato”. E, dunque, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Napoli è già al lavoro per prevedere un piano di emergenza e di evacuazione.

La determina

La società che risulterà vincitrice dovrà garantire il servizio con gli steward, con il piano evacuazione e con i piani che vengono rassegnati durante le riunioni che si terranno del comitato per l’ordine e la sicurezza. “Trattandosi di una iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio – si legge nella determina firmata dalla dirigente del settore Mobilità Urbana e Trasporti Elvira Cantarella – impone l’adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza”.