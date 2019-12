Luci d'Artista 2019/2020: a Pastena, sfera e carrozze

Prosegue senza sosta il montaggio delle luminarie d'artista a Salerno. L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella riserva un'altra anteprima legata alla zona orientale. A Pastena, solerti operai sono alle prese in queste ore con il montaggio di nuove attrazioni.

La scenografia

Ai residenti e ai turisti che affollano la città in questi giorni, non è sfuggito il nuovo montaggio. Preparata la struttura, tra poche ore si provvederà all'accensione. Nel frattempo proseguono le prove di illuminazione per il grande albero, che rischirerà Piazza Portanova il 7 dicembre. E c'è anche chi chiede di posizionare il presepe, simbolo della cristianità.