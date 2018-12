Luci, Sgarbi torna in città: "Solo Milano ha uno sguardo verso il futuro come Salerno"

Il critico d’arte e deputato Vittorio Sgarbi ha fatto tappa, ieri sera, a Salerno, per partecipare alla terza mostra internazionale “Nowart” che accoglie, nel Museo Diocesano, le opere di diversi artisti internazionali. Al suo fianco il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Enzo Napoli.

I commenti

Sgarbi ha ribadito la sua attenzione per la città: “Io vengo spesso a Salerno con il cuore aperto. Ci sono città che visito in cui avverto un malessere”. Poi ha elegiato, ancora una volta, le Luci d’Artista: “Sono un’intuizione per una città di mare, con un litorale infinito e con una buona conservazione della parte storica e dell’edilizia più recente: solo Milano ha uno sguardo verso il futuro come Salerno”.

Contento per la presenza del critico d’arte il primo cittadino che su Facebook scrive: