Luci d'Artista 2019/2020: un giro d'affari di quindici milioni di euro

Boom di turisti all'Immacolata, risplendono le luminarie a Salerno, ma lampeggia anche il conto corrente di commercianti e albergatori. Si calcola un giro d'affari di quindici milioni di euro. Se ne avvantaggia anche la provincia e accade non solo perché il capoluogo fa da traino turistico ma anche perché i singoli Comuni hanno messo in campo iniziative di richiamo.

Il concerto

L'attesa del 2020 e il brindisi di mezzanotte, a Salerno, avverranno in compagnia di Irene Grandi e Negrita. L'amministrazione comunale ha deciso di puntare tutto sulla cantautrice di Firenze e sul gruppo musicale rock che prende il nome dal brano dei Rolling Stones Hey! Negrita. Il concerto di San Silvestro si terrà per l’ultima volta in Piazza Amendola, come ha già annunciato il governatore De Luca. Note anche le cifre: trecentomila euro per il concerto del 31 dicembre.