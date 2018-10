Luci d'Artista 2018/2019: procede l'installazione, si lavora al piano di evacuazione

Sono arrivati anche gli Angeli al Duomo, mentre in città, dal Carmine a Pastena, continuano a spuntare decorazioni dai motivi nuovi e semplici. Procede spedita, infatti, l'installazione delle Luci d'Artista a Salerno.

Intanto, il Comune di Salerno sta completando un piano di emergenza e di evacuazione in previsione dell’evento, da presentare in Prefettura. Il direttore del settore Manutenzioni, Elvira Cantarella ha predisposto una somma di 48mila 556 euro affinchè tale piano possa essere stilato, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in vista dell'evento che, come ogni anno, attirerà migliaia e migliaia di presenze.