Luci d'Artista, la pioggia non scoraggia i turisti: domenica da record di presenze

Luci d'Artista bagnate, Luci d'Artista fortunate: non è bastato il maltempo, infatti, a scoraggiare gli innumerevoli turisti approdati in città alla scoperta delle luminarie.

Il boom di presenze

Come da copione, questa risulta decisamente una domenica da record per l'afflusso di persone registrato in città. Sfidando vento e pioggia, dunque, da tutta Italia, sono giunti a Salerno i bus turistici che, complessivamente, hanno fatto contare in questo week-end oltre 10mila presenze. Traffico e code non mancano mai: consigliabile, per chi non potesse spostarsi a piedi, servirsi dei mezzi pubblici, alias navette e metro, per non restare intrappolati nel traffico.

Foto di Antonio Capuano

