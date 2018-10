Luci d'Artista 2018/2019: spunta un cuore gigante sul Corso Vittorio Emanuele

Assume un aspetto decisamente nuovo, quest'anno, il Corso Vittorio Emanuele, con le Luci d'Artista che illumineranno Salerno per tutto il periodo natalizio, a partire dal 9 novembre. A poco più di una settimana dall'accensione delle luminarie, dunque, a pochi passi dalla stazione, tra i limoni sospesi sul salotto cittadino, è spuntato un grande cuore blu che potrà essere attraversato da salernitani e turisti, con il naso all'insù.

Parlano i salernitani

Se i limoni avevano già diviso i cittadini, lo stesso pare stia facendo la nuova opera decorativa che, ad ogni modo, ha sorpreso tutti. "Sinceramente non è chiaro il senso di questo cuore gigante tra i limoni - ci hanno detto Silvia e Flavio, a passeggio, ieri sera, sul Corso - Rappresenta una sorta di colpo nell'occhio ed anche l'abbinamento del coloro blu-giallo per le luminarie del Corso ci lascia perplessi". Sorrisi e sguardi di approvazione, invece, per un gruppo di turisti del Nord Europa che ha notato il caratteristico cuore. "Forse è presto per esprimere pareri - ha osservato un esercente del posto - Vediamo prima l'effetto delle Luci accese e poi ci renderemo conto se siamo dinanzi ad opere gradevoli o a degli obbrobri", ha concluso ironico. Non resta, in effetti, che attendere l'illuminazione delle Luci: cresce la curiosità.