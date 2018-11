Luci d'Artista: il carro di Nettuno approda in piazza Flavio Gioia, cuori "più sicuri" sul Corso

E' stato l'ultimo ad approdare in città, tra la curiosità di grandi e piccini, il carro di Nettuno, in piazza Flavio Gioia: adesso non resta che attendere l'illuminazione delle Luci d'Artista nella loro edizione dedicata a Mare, Mito e La Divina Costiera, prevista per domani 9 novembre, alle 17, nella villa comunale di Salerno.

Le creature marine

Il regno del mare, intanto, ha reso magica l'atmosfera della villa comunale, dove è giunto qualche altro pesciolino ad arricchire l'acquario, mentre sono state completate anche le maestose onde in piazza Sant'Agostino (vedi foto in basso ndr).

Il sostegno ai Cuori

Sul Corso Vittorio Emanuele, poi, i cuori giganti sono diventati più sicuri, con le fioriere che dovrebbero ridurre i pericoli delle grate di sostegno, scongiurando cadute da parte di visitatori e cittadini a passeggio. E' partito il conto alla rovescia.

Foto di Antonio Capuano

