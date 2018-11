Luci d'Artista: boom di presenze nella villa e in centro, file per i tunnel

Boom di presenze in città, in questo secondo week-end di Luci d'Artista. Innumerevoli, le presenze in città per ammirare le opere luminose che risplenderanno fino al 20 gennaio.

La folla

In particolare, affollatissimo il Corso Vittorio Emanuele, piazza Flavio Gioia dove regna Nettuno con il suo carro, ma, più di ogni altro luogo, la villa comunale dove addirittura è stato necessario rispettare una lunga di fila di curiosi, prima di addentrarsi nel tunnel multicolor che sta incantando grandi e piccini. Non sono mancate code di auto, in via Roma e nelle vie del centro.

I controlli

Super lavoro, dunque, per le forze dell'ordine scese in campo per tutelare la sicurezza: a regolare il traffico, sanzionando gli incivili, in particolare, hanno pensato anche i vigili stagionali entrati in azione da venerdì. E domani si prevede una nuova giornata di grandi numeri in città: è consigliabile, per chi ne ha la possibilità, spostarsi senza auto, prediligendo il passeggio a piedi.