Luci d'Artista 2018/2019: le creature marine "invadono" la villa, le altre novità

Orche, delfini, coralli ed altre creature del mare "invadono" la villa comunale di Salerno che, dal 9 novembre, si trasformerà in uno scintillante acquario. A Largo Campo, intanto, è arrivato l'albero stilizzato, circondato da conchiglie, mentre spuntano le decorazioni anche sul Corso Garibaldi e al Duomo, con degli splendidi angeli che renderanno ancora più suggestiva l'atmosfera della nuova edizione di Luci d'Artista.

Intanto, le piazze della zona orientale ospiteranno orsacchiotti giganti e personaggi del mondo delle fiabe, tra cui i protagonisti di Frozen. Tra le altre novità, la Natività luminosa in piazza Abate Conforti e gli alberi di Natale presso la stazione e, come da tradizione, il più grande, in piazza Portanova. I limoni sul Corso che hanno suscitato dubbi nel Governatore De Luca ed apprezzamento nel noto critico Sgarbi, e il tempio incantato in piazza Flavio Gioia, infine, sorprenderanno salernitani e turisti, entusiasmando grandi e piccini.

