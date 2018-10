Luci d'Artista, De Luca: "Sul Corso limoni o fiori di zucca? Servono integrazioni"

“Salerno si sta preparando per l’edizione di Luci d’Artista. Quest’anno le composizioni sono ad opera della Blachere, la società francese che si interessa dell’installazione e che ha puntato su uno stile classico. Alcune cose sono bellissime, altre richiedono delle integrazioni a mio avviso”. Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, su Lira Tv: “Sul Corso Vittorio Emanuele c’era l’idea di ricreare un paesaggio della Costiera Amalfitana, con un pergolato ed i limoni, ma mancano delle foglie verdi, dei rami. Bisogna mantenere le proporzioni ed integrare l’opera altrimenti così come sono sembrano fiori di zucca e non limoni", ha osservato ironicamente l'ex sindaco di Salerno.

Le anticipazioni

Poi, le anticipazioni: “Ci saranno sei portali molto grandi su tutto il Corso. Dinanzi al Duomo molto bella la composizioni con gli angeli e le luminarie così come in Piazza Flavio Gioia dovrebbe esserci un Nettuno su un carro, ma non voglio anticipare nulla”.

L'addio ai Pinguini

E, infine, circa la sostituzione dei Pinguini sul lungomare con i Delfini, il Governatore ha concluso: “Li hanno sostituiti con i Delfini, ma è una specie difficile da eliminare! Ci sono rimasti i nostri, alcuni ci sono ancora in città”.