Luci d'Artista 2018/2019: sul Corso "spuntano" i limoni e sul lungomare arrivano i Delfini

Inizia a prender forma, l'atmosfera artistica che caratterizzerà le luminarie di quest'anno, a Salerno. Sul Corso Vittorio Emanuele, sono spuntati i limoni della Costiera: già lo scorso anno, un pizzico della Divina aveva raggiunto la città nel periodo natalizio, in particolare, in piazza Sant'Agostino, dove le opere luminose richiamavano i motivi delle ceramiche vietresi. Sorpresa, dunque, tra esercenti e cittadini alla vista della novità che illuminerà il Corso Vittorio Emanuele, al posto di stelle e pianeti.

Intanto, come annunciato, per la nuova edizione i Pinguini sul lungomare lasciano spazio per la prima volta ai Delfini, come mostra la pagina facebook Solo per chi ama Salerno (vedi foto allegata in basso ndr). Continuano, dunque, i lavori di installazione delle opere affidati alla Blachere Illumination.

Gallery