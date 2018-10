Luci d'Artista tra conchiglie e onde: la magia del mare "illumina" il centro di Salerno

I colori del mare tingono d'azzurro le strade del centro di Salerno: le onde, in particolare, accarezzano piazza Flavio Gioia, in attesa che, come anticipato dal Governatore della Campania, arrivi Nettuno sul suo carro, mentre delle conchiglie sono spuntate a Largo Campo, come mostrano le foto di Antonio Capuano.

L'edizione di Luci d'Artista di quest'anno, dunque, incarna sempre più le caratteristiche del territorio: dal mare su cui affaccia la costa, ai limoni della Divina. Cresce la curiosità tra quanti non vedono l'ora arrivi il 9 novembre, data in cui le luminarie risplenderanno, dando luci e forme nuove alla nostra città, per tutto il periodo natalizio e oltre.

Foto di Antonio Capuano

