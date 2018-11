Luci d'Artista 2018/2019, la pioggia non ferma le installazioni: arriva l'Orso a Torrione

Il tempo scorre e il 9 novembre, data dell'inaugurazione, si avvicina: gli addetti ai lavori accelerano, dunque, l'installazione delle Luci d'Artista, nonostante il maltempo. Questa mattina, infatti, è stata la volta dell'orsacchiotto gigante nella pizza di Torrione che, insieme ad altri personaggi fantasy e delle fiabe più amate, risplenderà nella zona orientale.

Le prove di illuminazione

Intanto, dopo le prove di illuminazione di ieri sul Carmine, questa mattina, le Luci sono state temporaneamente attivate in via Nizza, regalando un assaggio dell'effetto delle luminarie post accensione: il dorato e l'argento si fondono, dunque, per rendere eleganti le Luci natalizie nei pressi dello stadio Vestuti. Cresce la curiosità.

