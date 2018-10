Luci d'Artista: pesci e altre creature marine invadono la villa comunale, le indiscrezioni

La villa comunale di Salerno si trasformerà in un grande acquario incantato, per la nuova edizione di Luci d'Artista: addio a fiabe e allo zoo, dunque. Come anticipa La Città, poi, in piazza Flavio Gioia verrà realizzato un tempio con una carrozza.

Mentre il sottopiazza di Piazza della Concordia oltre ad ospitare la grande giostra, quest'anno, dovrebbe essere anche la location per i presepi di sabbia. Cresce la curiosità.