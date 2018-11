Oltre 12mila visitatori nel prossimo week-end per le Luci, il grande albero si potrà "attraversare"

Nuovo pienone, in città, per il prossimo week-end: già 160 i bus prenotati ed entro venerdì, secondo Salerno Mobiltà, si potrebbe arrivare a quota 250, per un totale di circa 12.500 visitatori distribuiti su tre giorni. Secondo quanto riportato da La Città, le prenotazioni arrivano da tutta Italia: va ricordato che nei fine settimana e nei giorni festivi i bus turistici non potranno sostare e transitare nel territorio comunale, ma potranno usufruire di una zona a traffico limitato riservata solo ai bus che avranno prenotato la sosta in via Ligea o via Vinciprova. Gli stessi pullman potranno sostare in prossimità della villa comunale o di via Vinciprova per la discesa e la salita dei passeggeri.

I parcheggi

In merito alle aree di parcheggio, poi, ne sono state individuate sei: via Ligea, molo Trapezio (solo nei fine settimana), via Vinciprova area lato fiume, via Vinciprova area ex Sita (solo nei fine settimana), via Vinciprova area Sita-Cstp (solo nei fine settimana) e stadio Arechi.

L'indiscrezione sull'albero

E mentre tutti già godono delle luminarie in città, circolano le prime indiscrezioni sul grande albero di piazza Portanova, alto circa 30 metri: la grande novità sarebbe una apertura nel mezzo dell'opera che consentirebbe a turisti e salernitani di passarvi attraverso. Non resta che attendere il 1° dicembre, quando, alla presenza dell'attrice Cristiana Capotondi, il grande albero verrà illuminato, sorprendendo grandi e piccini.