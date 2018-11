Luci d'Artista 2018/2019, protestano i commercianti di Torrione Alto

Non solo sorrisi e applausi. L'inaugurazione delle Luci d'Artista ha suscitato anche amarezza in alcuni commercianti salernitani di Torrione Alto, delusi per l'assenza delle installazioni nella loro zona, come accade ogni anno.

La protesta

In particolare, un commerciante di via Palestro ha messo in atto per pochi minuti una protesta sui generis, reggendo una candela con sotto scritto "luci d'autore". Un gesto simbolico, il suo, per chiedere all'amministrazione maggiore attenzione per tutti i quartieri della città.