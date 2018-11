Luci d'Artista: la magia del regno del mare avvolge le piazze, conto alla rovescia per l'inaugurazione

E' partito il conto alla rovescia per l'inaugurazione di Luci d'Artista, previsto per venerdì pomeriggio, 9 novembre, alla presenza di istituzioni e una folla di curiosi. Si delinea, quindi, il profilo delle ultime installazioni che risplenderanno in città.

Le opere

In particolare, è stata montata la grande struttura marina in piazza Sant'Agostino, tra alghe, bolle e coralli, mentre in piazza Flavio Gioia è approdato il tempio di Nettuno (vedi foto in basso ndr), tra lo stupore e il fermento di cittadini e turisti che hanno assistito ai lavori di installazione, ieri.

Il taglio del nastro

E intanto a Palazzo di Città, si stanno definendo i dettagli del taglio del nastro delle luminarie che, ad ogni modo, si terrà, come da tradizione, nella villa comunale alle ore 17. All'accensione delle opere, seguirà la passeggiata nel centro storico, per giungere, infine, in piazza Flavio Gioia. Prevista una folta partecipazione.

Foto di Antonio Capuano

Gallery