Luci d'Artista, sul Corso spuntano le fioriere al posto dei new jersey

Fioriere al posto dei new jersey, sul Corso Vittorio Emanuele. Come mostrano le foto di Gerardo Scafuro ed Antonio Capuano, infatti, ieri sera, è spuntata l'ultima new entry di Luci d'Artista, per un abbellimento che possa unire l'utile al dilettevole.

Gradevoli alla vista e, allo stesso tempo, finalizzate a rendere sicuro il passeggio, le fioriere hanno già attirato la curiosità di salernitani e turisti.

Gallery