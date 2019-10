Luci d'Artista 2019/2020: fiori e colori in via Dei Principati

Fiori e colori approdano in via Dei Principati. Come mostrato dagli scatti di Aglaya Morena Fernandez, infatti, gli addetti ai lavori, questa mattina, hanno iniziato a montare le caratteristiche Luci d'Artista anche nella strada che collega piazza XXIV Maggio con via Carmine.

La curiosità

Tanti, i curiosi che stanno osservando gli operai al lavoro: si procede a ritmo serrato, dunque, in attesa dell'inaugurazione delle luminarie, prevista il 15 novembre.

Gallery