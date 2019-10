Luci d'Artista 2019/2020, addio ai limoni sul Corso: le prime indiscrezioni sulle novità

Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulle novità che interesseranno la nuova edizione di Luci d'Artista. Per iniziare, sul corso Vittorio Emanuele, al posto dei limoni, verranno collocati una sorta di suggestivi lampadari stilizzati.

Le altre novità

Novità anche nella villa comunale, dove, pare, dovrebbe tornare lo zoo, con l'aggiunta di nuovi animali, mentre in piazza Flavio Gioia, sarà montato un grande albero, come anticipa Il Mattino. Cresce l'attesa per scoprire le meraviglie luminose che, dal 15 novembre, risplenderanno in tutta la città.