Luci d'Artista 2019/2020: al via il montaggio del grande albero di piazza Flavio Gioia

E' in corso, il montaggio del maestoso albero di piazza Flavio Gioia che con i suoi rami dovrebbe coprire tutta l'area. Tanta curiosità, tra i salernitani, per l'installazione dell'opera che rappresenta una delle new entry delle Luci d'Artista.

L'attesa

Cresce l'attesa per il 15 novembre, quando dalle ore 17, la città risplenderà con le luminarie della nuova edizione.

Gallery