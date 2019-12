Luci d'Artista 2019/2020: al via il montaggio dell'albero di piazza Portanova, la data dell'accensione

Al via, il montaggio del grande albero di Natale, in piazza Portanova. Stamattina, infatti, sono iniziati i lavori di installazione dell'opera che risplenderà in città tra qualche giorno.

La data

L'albero, a quanto pare, quest'anno sarà verde: da indiscrezioni, sarà illuminato sabato 7 dicembre alle ore 17, ma data e orario necessitano dell'ultima conferma ufficiale. Cresce l'attesa tra i curiosi, intanto, per l'accensione delle opere natalizie, con il completamento delle Luci d'Artista.