Luci d'Artista 2019/2020: è il giorno dell'inaugurazione, Salerno si illumina

Salerno si illumina: al via, da questo pomeriggio, alla 14esima edizione di Luci d’Artista. L'appuntamento è nella villa comunale a Salerno il con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Vincenzo Napoli.

Le novità

Tra le novità dell'edizione firmata Iren, il grande elefante nella villa comunale, fiori, foglie, funghi e farfalle nel centro storico i lampadari stilizzati sul Corso, oltre che un albero gigante in piazza Flavio Gioia.

La sicurezza

In campo, per garantire sicurezza a cittadini e visitatori un notevole dispiegamento delle forze dell'ordine nelle zone centrali della città. In azione, in particolare, proprio da oggi, anche i vigili stagionali.

Seguirà la diretta dell'inaugurazione