Luci d'Artista 2019/2020: folla di turisti in centro, ma anche tanti borseggiatori

Si confondono nella folla, elemosinano qualche spicciolo e, in qualche caso, con insistenza, "seguono" i passanti per ottenere un'offerta. Da alcune segnalazioni, risulta, inoltre, che, approfittando di attimi di distrazione delle vittime, con destrezza, tentino di rubare soldi e altro all'interno di borse e tasche dei malcapitati di turno. Con il boom di visitatori in città, è giunto anche "l'esercito dei mendicanti/borseggiatori": innumerevoli, ieri, sul Corso Vittorio Emanuele, i malitenzionati, donne e uomini, che, con una scusa o in modo silente, si sono confusi tra la folla in cerca di soldi facili. Con l'accento napoletano, hanno avvicinato turisti e cittadini elemosinando euro.

La denuncia

"Prima una donna, penso Rom, mi ha chiesto degli spiccioli con insistenza, ma ho desistito, ricevendo una serie di improperie gratuite - ha raccontato una lettrice- Poi, dopo pochi metri, me la sono ritrovata dietro, mentre stavo ammirando l'albero: mirava chiaramente alla mia borsa, in quanto mi si è accostata in modo silenzioso, alle spalle. Solo per caso, sono riuscita ad evitarla, vista la confusione". Non si tratta dell'unica segnalazione giunta in redazione: consigliabile, specie in questi giorni caratterizzati dalla folla e dal caos, di prestare massima attenzione durante il passeggio in centro, onde evitare di subire furti e di ritrovarsi vittime di borseggi.

L'appello

L'auspicio è che, grazie all'incremento delle forze dell'ordine nelle date sensibili di Luci d'Artista, i malitenzionati desistano dal loro intento. Tuttavia, la calca di questi giorni non aiuta: si raccomanda prudenza.