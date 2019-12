Boom di presenze a Salerno: tutti ad ammirare le Luci nel giorno dell'Immacolata

Un'invasione di turisti, a Salerno città. Migliaia di presenze, infatti, nel giorno dell'Immacolata, in particolare sul Corso, nel centro storico e nella villa comunale. In tanti hanno ammirato anche la sfilata degli abiti da sposa dell'atelier Diva, in piazza Portanova.

La folla

Inevitabilmente, non sono mancate code e traffico per gli automobilisti in centro. Tutti ad ammirare le Luci d'Artista e il grande albero inaugurato ieri in piazza Portanova.