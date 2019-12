Salernitani e turisti "tra luci e stelle": boom di presenze per le luminarie e l'osservazione astronomica

Boom di presenze, in questo sabato sera, a Salerno. Turisti e salernitani, infatti, si sono concessi una passeggiata al chiarore delle Luci d'artista, complice anche il cielo sereno che sta caratterizzando la giornata. Per gestire il flusso di persone nella villa comunale, in particolare, sono state disposte uscite ed entrate differenziate, con percorsi pedonali prestabiliti per scongiurare disagi tra la folla.

In tanti, anche sul lungomare e in piazza Cavour, dove il Centro Astronomico Neil Armstrong ha posizionato dei telescopi per ammirare le stelle, confermando, dunque, la nostra, come città della luce. Lo stesso appuntamento è in programma anche il 21 e il 22 dicembre, dalle ore 19 alle 22.30, per scrutare il cielo e individuare nuove meraviglie, grazie alla strumentazione messa a disposizione dai soci del Centro. Grandi e piccini in estasi.