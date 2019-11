Luci d'Artista: prove di illuminazione sul Corso, spuntano la sfera e i lampadari dorati

E' diventato virale, lo scatto pubblicato da Ottopagine, con i lampadari scintillanti illuminati in anteprima sul Corso di Salerno. Oro e argento, per qualche secondo, hanno emozionato i presenti per l'inattesa prova di illuminazione.

La curiosità

Intanto, alla stazione è stata montata la sfera gigante e sono spuntati lungo via Duomo altri lampadari stilizzati, diversi da quelli del Corso, di colore dorato. Cresce la curiosità, dunque, mentre si avvicina la data dell'inaugurazione delle luminarie.