Luci d'Artista 2019/2020: in piazza Sant'Agostino i mercatini di Natale

Prodotti del territorio e gadget per visitatori e turisti in piazza Sant'Agostino. Fino al 6 gennaio, infatti, le casette della Confesercenti offrono un'ulteriore attrazione per i turisti.

L'annuncio

"Il lungomare deve restare libero per il passeggio, per cui gli stand non saranno più allestiti lì - ha spiegato l'assessore comunale al Commercio, Dario Loffredo - Abbiamo accolto la proposta della Confesercenti approvando l'iniziativa dei mercatini di Natale alle spalle della Provincia, per dare una rispondente richieste agli operatori e offrire un'opportunità in più ai turisti di Luci d'Artista". Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano



Gallery