Luci d'Artista 2019/2020: gli animali dello zoo "invadono" la villa comunale, arriva anche un elefante

Come annunciato, la villa comunale di Salerno si appresta a trasformarsi di nuovo in uno zoo fatato. Prosegue a ritmo serrato, infatti, il lavoro di montaggio delle Luci d'Artista, in vista dell'inaugurazione del prossimo 15 novembre.

Nella villa comunale, in particolare, tornano il leone, il cerbiatto e tutti gli altri animali che affascineranno grandi e piccini. Da indiscrezioni, pare stia per approdare nell'allestimento anche un elefante. Tanta curiosità.

