Luci d'Artista 2019/2020: tutto pronto per l'inaugurazione della ruota panoramica sabato

Tutto pronto per l'inaugurazione della grande ruota, nel sottopiazza della Concordia. Sabato 16 novembre alle ore 16.30 verrà inaugurata la “City Eye” di proprietà della famiglia Tulimieri.

Le caratteristiche

La ruota ha un altezza di 55mt, 36 cabine di cui una VIP, una cabina con apposito accesso per i diversi abili, le dimensioni della base sono di 25mt x 21mt per una superficie occupata di 525mq, ha un peso totale di 220.000kg, ha una capacità di carico totale di 198 persone, le cabine sono totalmente confortevoli, con sedute in pelle, l’interno di ogni cabina dispone di un sistema di diffusione audio dove vengono trasmesse informazioni per i turisti. Ad inaugurare il taglio del nastro, la violinista Sonia Lettieri.