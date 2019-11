Luci d'Artista 2019/2020: "assenti" i pinguini e i delfini nella 14° edizione

Le Luci d'Artista risplendono a Salerno, attirando visitatori e curiosi, alla scoperta delle opere luminose che rendono magica la città, nel periodo natalizio.

La curiosità

Tuttavia, ci sono degli "assenti" in questa 14° edizione della manifestazione: sulla scogliera, infatti, non sono stati installati nè i pinguini, nè i delfini. Probabilmente a causa delle frequenti mareggiate che, negli anni scorsi, hanno caratterizzato il periodo autunnale ed invernale, danneggiando puntualmente le opere esposte alle intemperie, si è preferito non procedere con il montaggio delle Luci in quel delicato punto.

La scelta

La scelta, come confermano le continue allerte meteo diramate in questi giorni nel territorio, pare sia stata la migliore, eppure tanti i lettori che ci hanno segnalato "gli assenti", opere tra le più contestate e amate dai salernitani. Salvo nuovi colpi di scena, dunque, grandi e piccini, affacciandosi sul lungomare, quest'anno, non potranno ammirare nè i pinguini, nè i delfini.