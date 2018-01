Luci d'Artista ed eventi a Salerno: fino al 21 gennaio è ancora festa

C'è ancora tempo per ammirare le Luci d'Artista a Salerno: fino a domenica 21 gennaio, la magia delle spettacolari installazioni luminose continuerà a rendere speciali strade, piazze e parchi cittadini. Da lunedì 8 gennaio saranno spente e smontate soltanto le luminarie natalizie e l'albero di Natale in Piazza Portanova.

Gli altri appuntamenti

Da non perdere anche il viaggio tra i gusti delle proposte enogastronomiche, lo shopping con i saldi (dal 5 gennaio) ancora più convenienti con la Luci d'Artista Card, e la partecipazione agli eventi collaterali come – tra gli altri - Lumina Minervae – Suggestioni luminose nell’orto della Scuola medica Salernitana nei Giardini della Minerva, la Mostra con le macchine di Leonardo a Palazzo Fruscione, il presepe di sabbia al Museo Diocesano, la mostra “Erano giovani e forti – Salerno e i suoi figli nella Grande Guerra” a Palazzo Pinto. E ancora, "Accendi il tuo futuro” con le opere luminose dei ragazzi della Cooperativa sociale Fili d’Erba e degli studenti del Liceo artistico Sabatini-Menna nel piazzale Salerno Capitale.

I mercatini

I mercatini resteranno aperti fino al 7 gennaio. In tanti, dunque, tra salernitani e visitatori approfitteranno degli ultimi giorni per acquistare i prodotti dei singolari stand sul lungomare, in piazza Sant'Agostino e a villa Carrara.

Le informazioni

Per tutte le informazioni ufficiali fare riferimento al sito Lucidartista.comune.salerno.it e al numero di telefono 089662951 (Info Point Turistico del Comune di Salerno). Per la prenotazione di parcheggi bus e camper contattare il call center 800468110 o visitare il sito booking.salernomobilita.it