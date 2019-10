Luci d'Artista 2019/20, ceramiche vietresti spuntano in Piazza Sant'Agostino

Tanta curiosità, oggi, in pieno centro a Salerno, dove alcune ceramiche vietresi sono state installate in Piazza Sant'Agostino.

Il mistero

Al lavoro alcuni operai che, però, sollecitati al riguardo hanno preferito non rivelare quale sorpresa salernitani e turisti potranno ammirare in occasione delle Luci d’Artista. Non resta, dunque, che attendere l’inaugurazione della nuova edizione in programma per il prossimo 15 novembre.

(Foto di Antonio Capuano)

Gallery