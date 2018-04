Luci d'Artista, il blitz della Guardia di Finanza al Comune: l'indiscrezione

La Guardia di finanza, su delega della Corte dei Conti, è stata al Comune di Salerno per acquisire documenti relativi all’evento Luci d’Artista. E' l'indiscrezione riportata dal quotidiano La Città: le fiamme gialle avrebbero visitato diversi uffici (verosimilmente quelli dell’ufficio Impianti e manutenzioni e dell’Avvocatura), per acquisire la documentazione relativa non solo all’ultima edizione di Luci d’Artista, ma pure quella degli anni precedenti.

Le verifiche

Per la precisione sarebbero stati richiesti atti sulle ultime cinque edizioni. Pare ci siano accertamenti in corso da parte della magistratura contabile, ma al momento non risultano persone indagate.