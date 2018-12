Salerno risplende: è il giorno del taglio del nastro per il maxi albero e il Villaggio di Babbo Natale

Il Natale arriva oggi, in città: l’accensione del grande albero di piazza Portanova è prevista per questo pomeriggio, alle ore 17.30, sulle note delle hit pop e natalizie più amate, sotto una pioggia di stelle, proiettate da alcuni maxi proiettori posizionati sui terrazzi circostanti. Ben 280mila luci a led a basso consumo energetico, disposte su un chilometro e mezzi di filari, renderanno suggestivo l'effetto luminoso dell'albero, adornato con 60 ghirlande e 48 sfere dorate. La base dell’opera è caratterizzata da un tunnel di dieci metri che i visitatori potranno attraversare entrando letteralmente nell’installazione.

A presiedere l'inaugurazione, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che, alle 18.30, si recherà anche presso il Villaggio di Babbo Natale. Non confermata, invece, la presenza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca: da indiscrezioni, pare che il presidente, già assente per un imprevisto all'inaugurazione delle Luci, non avrebbe perso anche l'accensione del grande albero, ma, da Palazzo di Città, non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito alla sua partecipazione all'evento. Nel parco dell'Irno, dunque, Santa Claus accoglierà i bambini fino al 6 gennaio, tra giochi, balocchi, teatrini, laboratori natalizi, animazione e giostre e dove è previsto anche uno spazio per gli adulti che desiderano scattare selfie nel globo illuminato della Lapponia. Cresce l'attesa.

Seguirà la diretta dell'inaugurazione