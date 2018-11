Luci d'Artista 2018/2019: le fiabe "invadono" la zona orientale, le perplessità dei salernitani

Dopo l'orsacchiotto gigante di Torrione, nella zona orientale, nella piazza di Pastena, sono approdati anche i personaggi delle fiabe. Olaf, il simpatico pupazzo di neve di Frozen, insieme ad un pinguino, un orso e ad una renna (vedi foto in basso di Guglielmo Gambardella ndr), infatti, risplenderanno nel periodo di Natale, per entusiasmare salernitani e visitatori.

L'installazione che continua

Nuove creature marine, intanto, stanno riempendo la villa comunale, mentre non uno, ma diversi cuori blu sono stati montati sul Corso Vittorio Emanuele, insieme ai limoni.

Le perplessità

Come già approfondito dalla nostra testata, ad ogni modo, non tutti i salernitani stanno gradendo le novità della nuova edizione di Luci d'Artista: tra le ultime perplessità, l'accostamento, per l'appunto, dei cuori giganti ai limoni sul Corso, nonchè quello delle stelle su alcuni alberi della villa che non ospiterà un planetario o un cielo luminoso, bensì un acquario.

Gallery