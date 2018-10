Luci d'Artista, Vittorio Sgarbi: "Bellissimi. Un omaggio colto alla Costiera, a Goethe"

Un omaggio colto alla Costiera, a Goethe, alla tradizione del Rinascimento: per Vittorio Sgarbi, i limoni scelti dalla Blachere Illumination per adornare il corso Vittorio Emanuele sono bellissimi. Come riporta Il Mattino, il noto critico d'arte ha detto: "Quei limoni sono il primo accenno di una decorazione che ricorda quelle bellissime dei dipinti del Rinascimento, che hanno quello che si chiama encarpo: una specie di ghirlanda in cui compare la frutta. Tipico della pittura di Mantegna, Bellini".

Per Sgarbi, dunque, sono un omaggio alla Costiera amalfitana, un richiamo alle cose lì prodotte: "E non solo: Il Paese dove fioriscono i limoni è la famosa battuta di Goethe. Quando arriva in Italia, sul lago di Garda, crede di essere a Napoli. Per lui l’Italia è dove fioriscono i limoni. Insomma, un omaggio a tutte cose belle, colte, che si attraggono e quindi mi piacciono", ha detto al quotidiano.