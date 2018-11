Luci d'Artista, spunta un altro orsacchiotto gigante: la curiosità

Non solo a Torrione: anche al centro, spunterà un orsacchiotto gigante, in occasione di Luci d'Artista. A notarlo, nella fase pre-montaggio, nei pressi della villa comunale, il fotografo Antonio Capuano.

La curiosità

Mentre altre creature marine si accingono ad arricchire l'acquario della villa comunale, dunque, il tenero orso munito di paraorecchie resta in attesa della sua collocazione: improbabile, venga sistemato tra i pesci e coralli del polmone verde di via Roma, data l'ambientazione blu non attinente alla sua figura. Tuttavia, sarà certamente installato poco distante dalla villa comunale: curiosità.