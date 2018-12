Natale a Fratte, alle Luci pensano i residenti del quartiere

Luminarie in strada, decorazioni sfavillanti ed un intero condominio che risplende di blu: Fratte si illumina, per il Natale, anche senza le Luci d'Artista. Il popoloso quartiere salernitano, infatti, unendosi, ha dato vita a spettacolari effetti di luce per rendere magico il periodo festivo, caratterizzato, in altre zone cittadine, dalle luminarie montate dalla Blanchere Illumination.

Senza scoraggiarsi, gli abitanti del quartiere si sono accorciati le maniche per mettersi al lavoro e far risplendere anche Fratte, dove presto spunterà un maxi albero di Natale a cura dei giovani della parrocchia: lavori in corso, quindi, per rendere giustizia alla zona e ai suoi abitanti che, grazie alle loro energie e buona volontà, non sono rimasti al buio.

