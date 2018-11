“Accendi il tuo Futuro”: presentate le 7 opere che risplenderanno in città dal 1° dicembre

Si è tenuta stamattina, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la presentazione delle sette opere artistiche luminose realizzate dai giovani del progetto sociale “Accendi il tuo Futuro” per la XIII Edizione di “Luci d’artista Salerno”. I pannelli luminosi saranno inaugurati il 1° dicembre 2018 alle ore 18 circa presso Lungomare Trieste, lato Villa Comunale ed Istituto G. Barra, alla presenza del sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli.

Le opere

Risplenderanno, dunque, anche “Il Logo del Progetto”, “Il Mito della Forza”, “Il Mito della Purezza”, “Il Mito della Sirena”, “Da Crisalide a Farfalla”, “Tra Sogno e Realtà” ed “Apollo e Dafne”. Tutti i disegni sono ispirati al tema delle Metamorfosi, il cui concetto si rifà all’idea di trasformazione ed evoluzione di un essere o di un oggetto, in un altro di diversa natura. Nuovamente coinvolti nella ideazione dei bozzetti, oltre ai giovani del Progetto, gli studenti della Classe V sezione C del Liceo Artistico Sabatini – Menna ed è nata una preziosa collaborazione con l’artista salernitano Giovanni Coscarelli in veste di direttore artistico ed ideatore dell’opera “Tra Sogno e Realtà”.

Le caratteristiche

Ideate e prodotte interamente a Salerno, le opere sono state realizzate con materiali riciclabili e riciclati, a LED a basso consumo energetico. Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dal Settore Socio – formativo del Comune di Salerno.